Lazio, Inzaghi: "Vogliamo essere i guastafeste"

2 ottobre 2017

Simone Inzaghi si gode il buon momento della sua Lazio. Squadra solida che vince e convince in Europa e in serie A. E dai microfoni di Radio Anch'io sport avvisa le avversarie: "Sulla carta siamo meno attrezzati delle concorrenti per un posto in Champions, ma noi vogliamo stare in alto, faremo i guastafeste". Poi sulla sfida persa nettamente con il Napoli: "Me la vorrei rigiocare con gli stessi effettivi del primo tempo e senza centrocampisti in difesa".