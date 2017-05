Lazio, Inzaghi: "Siamo stati superlativi"

7 maggio 2017

Simone Inzaghi è euforico al termine della sfida stravinta 7-3 con la Samp e ai microfoni di Premium Sport rende onore ai suoi ragazzi: "Siamo stati superlativi: abbiamo avuto un grandissimo approccio, contro una Sampdoria in forma. Ma di fronte aveva una Lazio non ancora appagata e che ha vinto con grande merito. Avere un approccio simile significa che la squadra è davvero forte: dopo i derby di coppa Italia la partita successiva non era stata delle migliori".

"Oggi - ha proseguito Inzaghi - abbiamo reagito bene dopo la vittoria di una settimana fa sulla Roma. La differenza la sta facendo il gruppo, basta guardare la scelta nei tiratori dei rigori. Problemi in difesa? Una squadra matura dovrebbe cercare di non prendere gol, anche quando le partite sono chiuse: su questo aspetto dobbiamo lavorare. Il mio rinnovo dovrebbe essere una formalità: sicuramente in questa settimana io e il presidente troveremo il tempo necessario". La conclusione è sulle polemiche post derby: "Mi sono già espresso: sono contro qualsiasi istigazione alla violenza, nello stesso tempo dico che sono vent’anni che vivo in questa città e so che a volte si oltrepassa la goliardia, come in questo caso.”