Lazio, Inzaghi: "Ottima partita"

14 dicembre 2017

La vittoria in Coppa Italia ha riportato il sorriso in casa Lazio. Soddisfatto Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto un’ottima gara, sapevamo non sarebbe stata semplice. Il Cittadella è venuto qui e ha giocato in maniera molto intensa, correndo per tutti i 90’, ma i miei ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita nel migliore dei modi fin dall’inizio. Sono contento. Dobbiamo continuare a lavorare di squadra, possiamo toglierci grandi soddisfazioni".



Il tecnico ha ritrovato Felipe Anderson: "È una risorsa importante, lo stiamo recuperando. Stasera ha dato tutto quello che aveva, ma non dimentichiamoci nemmeno Wallace che è per noi molto importante".



Poi anche una nuova idea tattica: "Milinkovic falso nove? Per le qualità che ha potrebbe farlo, ma in rosa abbiamo Caicedo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Peruzzi è una grandissima persona, siamo un grande gruppo. Io ho un grandissimo staff, Peruzzi e Tare sono sempre a stretto contatto con me, mi aiutano e agevolano il mio compito. Con loro ho sempre avuto un ottimo rapporto, sono fiero di averli al mio fianco".