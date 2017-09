Lazio, Inzaghi: "Con il Napoli servirà il gruppo"

19 settembre 2017

Contro gli azzurri, Inzaghi spera di recuperare De Vrij e Nani: "Stefan lo devo vedere, non so se si potrà allenare. Luis ha lavorato con i compagni per la prima volta, ha bisogno di tempo. Vedrò se potrò convocarli, ma spero di averli a disposizione". Due giocatori che potrebbero certamente aiutare a colmare il gap con la squadra di Maurizio Sarri: "Dobbiamo dimostrare sul campo di essere alla loro altezza. Fino a questo momento stiamo giocando molto bene, mi piace lo spirito di gruppo. Chi non gioca tifa per i compagni in campo e chi entra dà sempre la scossa".



Ancora un giudizio positivo sul Napoli e sul suo allenatore: "Giocano un calcio bellissimo, penso che ci saranno Insigne, Mertens e Callejon davanti, quindi dovremo cercare dei rimedi. Quei tre fanno la fortuna della squadra, così come l'organizzazione data da Sarri". Un fattore decisivo può essere la spinta del pubblico biancoceleste, complicata però dalla scelta del giorno per la partita: "L'anno scorso era bellissimo vedere 50mila persone allo stadio. Giocando di mercoledì penso che ci siano tanti che magari giovedì avranno da lavorare e per questo non verranno. I ragazzi della Curva Nord ci saranno e spero che ce ne siano anche negli altri settori, anche perché da Napoli ne arriveranno tantissimi". Infine, il tecnico piacentino non nasconde la voglia di giocare gare così importanti: "Mi sarebbe piaciuto essere in campo, così come contro il Genoa. Marassi era in condizioni perfette".