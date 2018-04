Lazio, Immobile nella storia: superato Chinaglia per gol stagionali

1 aprile 2018

Immobile ha segnato 26 reti in campionato, 6 in Europa League, 2 in Supercoppa italiana e 2 in Coppa Italia. Se con la maglia azzurra della Nazionale Ciro si mostra freddino, il piede è invece caldissimo con addosso quella laziale. I gol sono diventati 36 in 39 partite. E non è finita perché il proseguo del cammino europeo e le ultime gionate di campionato possono permettere all'ex Torino di migliorare ancora i suoi numeri e magari oltrepassare il muro dei 40 gol stagionali. Per ora, il bomber è riuscito ad abbattere un record che durava dal 1973-74 quando Chinaglia divenne, con 34 marcature totali, il primatista della Lazio in quanto a gol in una singola stagione. Roba già vecchia perché l'ultima doppietta di Immobile lo fa entrare nel mito e nella storia del club. Il numero nuovo da segnare è il 36 e molto difficilmente ci si fermerà qui.



Ma al di là della ambizioni personali, del titolo di capocannoniere e della Scarpa d'Oro, dalla sua vena realizzativa passano le ambizioni biancocelesti. In Europa League e in Serie A, alla ricerca di quel quarto posto che significherebbe Champions e per cui servirà battagliare fino all'ultimo punto disponibile con Inter e Roma. Ed ecco che la sfida tra le tre squadre coinvolte è principalemente sfida tra bomber: Immobile, appunto, ma anche Icardi e Dzeko. Tutti e tre a segno nell'ultima di campionato, tutti e tre terminali perfetti e migliori realizzatori per i rispettivi colori. La rincorsa alla Champions passa dai loro gol e Simone Inzaghi può vantare il migliore in assoluto. Quello che è già entrato nella storia della Lazio e ancora non ha finito.