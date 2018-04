Lazio, Immobile: "Il gruppo è la nostra forza"

17 ottobre 2017

Immobile ha spiegato cosa significa per lui l'avventura nella Capitale, iniziata poco più di un anno fa col trasferimento ufficiale dal Siviglia: "È stata un’occasione molto importante per potermi rilanciare dopo due annate non andate proprio alla grande. Poterlo fare in una società così importante è come se mi fosse stata data una seconda opportunità che non volevo e non voglio assolutamente fallire. Ho cercato di dare il massimo dall’inizio e sicuramente ho ricevuto tanto affetto da quando sono arrivato fino a questo momento".



Il riferimento alla stagione e mezzo lontano dall'Italia prima della seconda avventura al Torino è evidente. Allora Immobile ha raccontato cosa è andato storto: "Al Borussia Dortmund sono partito bene, iniziavo a giocare e segnare. A un certo punto la squadra è andata male e io purtroppo ho avuto una fase di calo e il mister ha preferito far giocare i calciatori che conosceva di più. Sono voluto andare via e c’era il Siviglia come opportunità. Lì all’inizio non ho mai avuto nessuna chance, nessuna possibilità di mettermi in mostra e quando l’avevo, facevo bene, ma dopo venivo sempre fatto fuori. Non ho mai protestato o detto niente, ho solo chiesto alla società di poter andare via e potermi ritrovare".



Poi la cura Ventura nel ritorno all'ombra della Mole e l'interessamento della Lazio, presa per mano e trascinata di nuovo in Europa League. Secondo il centravanti campano, i biancocelesti possono distinguersi nella competizione: "Siamo una squadra che può dire la sua, può sicuramente andare avanti nel torneo se resta unita e fa quello che sta facendo adesso. Sicuramente dalla Champions League scenderà qualche squadra importante. Penso al girone del Real Madrid: una tra Tottenham e Borussia Dortmund sarà sicuramente tra le favorite. Quanto a quelle che già ci sono, penso all’Arsenal o squadre comunque importanti che possono arrivare fino in fondo. La Lazio dovrà fare sicuramente un cammino bello e difficile come quello che sta già facendo", ha concluso.