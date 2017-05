Lazio, gli Irriducibili "salutano" Francesco Totti

21 maggio 2017

E' successo ciò che per molti, se non per tutti, a Roma era impensabile, ed è invece un esempio di grande sportività. Durante il match dell'Olimpico contro l'Inter, i tifosi della Lazio hanno infatti reso omaggio con uno striscione al capitano della Roma: "I nemici di una vita salutano Francesco Totti", era scritto sullo striscione apparso in Curva Nord e firmato 'Gli Irriducibili', gruppo storico del tifo biancoceleste. Il tutto mentre dall'altra parte i tifosi dell'Inter lasciavano la Curva in segno di protesta contro la squadra nerazzurra per questo fallimentare epilogo di campionato.