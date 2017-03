Lazio, Felipe Anderson già in clima derby: "Remuntada? Vedremo..."

29 marzo 2017

"Sarà una settimana decisiva per noi - le parole in esclusiva a Premium Sport -, ci aspettano tre partite durissime contro Sassuolo, giallorossi e Napoli. Abbiamo l'occasione di salire in classifica ed andare in finale di coppa, dobbiamo fare attenzione e non sbagliare".



Manca qualche gol in stagione: "Ora mi marcano sempre in due e allora aiuto la squadra in altri modi: con più contrasti, rubando palla, coprendo, facendo assist. Il Brasile? Se faccio bene con la Lazio, poi potrò pensarci: sarebbe bello giocare il Mondiale".