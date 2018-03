Lazio, De Vrij convocato dalla Procura antidoping: all'olandese richieste spiegazioni burocratico-procedurali

9 marzo 2018

Dopo la notizia della positività del giocatore del Cagliari Joao Pedro, sul fronte dell'antidoping è arrivata quella della convocazione del difensore della Lazio Stefan De Vrij dalla Procura di Nado Italia. Ma, va precisato, secondo quando è filtrato non si tratta di una notifica per "positività" o "non negatività" a un farmaco, ma solo di una questione procedurale-regolamentare: in pratica De Vrij deve fornire solo alcune precisazione in merito al test effettuato lo scorso 19 febbraio dopo Lazio-Verona.



Il test in oggetto sarebbe stato svolto in due diversi momenti, con due esami delle urine - anziché uno soltanto - per raggiungere la quantità necessaria per i controlli di routine: per questo motivo l'olandese avrebbe dovuto firmare due documenti distinti anziché uno soltanto come avvenuto. Di questo - errore o distrazione che sia - De Vrij è chiamato a dare spiegazione.