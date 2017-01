Lazio, Biglia: "Rinnovo? Cose non facili da risolvere, ne stiamo parlando"

9 gennaio 2017

Il contratto di Biglia è attualmente in scadenza nel 2018 e da tempo il giocatore sta trattando il rinnovo con Lotito: "Sono cose non facili da risolvere, ne stiamo parlando ma l’importante è che le due parti hanno voglia - spiega l'argentino -. Spero che si arrivi presto a una soluzione. Ho un età per cui devo pensare bene a cosa devo fare, la società lo sa. Vediamo, ne stiamo parlando".



Ieri, contro il Crotone, il capitano biancoceleste ha fallito un calcio di rigore prima della rete di Immobile nel finale: "Sapevo che il portiere sarebbe rimasto fermo, in altre occasioni ho incrociato il tiro ma avevo sbagliato. Sfortunatamente ho colpito la traversa ma l’importante è che abbiamo preso i 3 punti. Immobile ha detto che magari in futuro potrà calciarne qualcuno? Certo, lui lo sa, già dopo la Fiorentina l’avevo detto. Lui è il nostro bomber e se mi chiederà qualcosa va benissimo".



La Lazio, quarta in classifica, per molti può arrivare in Champions: "L’importante è saper soffrire perché vincere soffrendo è ancora più bello. Dobbiamo crescere tutti e se veramente vogliamo puntare a obiettivi importanti dobbiamo migliorare il punteggio di questo ottimo girone d’andata. Preoccupati dal recupero dell’Inter dell’ex Pioli? Noi dobbiamo guardare solo in casa nostra, dobbiamo continuare a crescere e continuare così. Il mister ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto con la Primavera, è un merito suo aver trasmesso le sue idee. Cosa mi ha sorpreso di più di questo inizio di stagione? La sorpresa è stare lì in zona Europa dopo un anno fatto male ed è ritrovare la gente ancora vicino a noi, è quello che volevamo e che speriamo continui anche in futuro".