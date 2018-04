Lazio, altre proteste: pubblicato un tweet con il regolamento VAR

27 novembre 2017

#laws of the game #VAR protocol “Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations” “Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision” MINIMUM INTERFERENCE – MAXIMUM BENEFIT “silent check” What else? #SSLazio

Già nel dopo gara mister Inzaghi e il ds Tare si sono scagliati contro l'arbitro Massa e l'addetto VAR Fabbri: "Sull'episodio del rigore non si capisce chi calci per primo. E poi, se anche era rigore, perché la VAR non è stata utilizzata su Parolo?". La Lazio si lamenta per il fatto che gli interventi tramite VAR devono andare a correggere errori clamorosi mentre non può essere utilizzata per decidere su episodi dubbi come il fallo di Caicedo su Pezzella.



Il tweet del club, infatti, riporta oggi il protocollo, le regole in base a cui si utilizza il VAR: "Chiari errori che possono modificare l'andamento del match", "evitare chiari errori e non aiutare a prendere decisioni migliori", "minima interferenza, massimo risultato", "controllo silenzioso" recita il post biancoceleste dove si fa chiaro riferimento ai casi in cui l'arbitro può ricorrere alla video assistenza. Non per prendere una decisione "migliore" sui un caso dubbio, come secondo la Lazio avvenuto al 94' contro la Fiorentina, ma solo per evitare, in modo silenzioso e non invasivo, che la gara venga decisa da un errore clamoroso. "What else?" conclude il tweet: per la serei: cos'altro dobbiamo aggiungere per chiarire i motivi delle proteste?