Lazio, 5mila tifosi festeggiano la squadra a Formello

14 agosto 2017

La festa in casa Lazio per la conquista della Supercoppa Italiana non si è limitata all'Olimpico. La squadra di Simone Inzaghi dopo il 3-2 alla Juventus si è spostata a Formello dove ad attenderla c'erano circa 5mila tifosi pronti a fare festa sugli spalti del campo Fersini. All'ingresso in campo Immobile e compagni sono stati travolti dell'entusiasmo, come l'eroe della serata Murgia. Tra i più applauditi il neoacquisto Lucas Leiva.