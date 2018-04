Lazio, Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2020

2 giugno 2017

La Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme. Dopo il bel cammino dell'ultima stagione, culminato con il ritorno in Europa League, il tecnico biancoceleste ha rinnovato il suo contratto per altre tre stagioni, fino al 2020, adeguando anche il suo stipendio (1,2 milioni a stagione, è il tecnico più pagato della gestione Lotito). Confermato anche lo staff con Farris allenatore in seconda.