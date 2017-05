Lazio, Keita contro l'arbitro: "Uno scandalo"

22 maggio 2017

Non è proprio andata giù a Keita Balde la direzione di gara di Di Bello in Lazio-Inter. L'attaccante spagnolo è stato espulso per doppia ammonizione, con il secondo giallo arrivato per una presunta simulazione in area su un contrasto con Medel. Keita si è sfogato su Facebook, lamentando anche un altro penalty non concesso su di lui nel primo tempo: "Due rigori non dati, ammonizione e rosso. Scandalo", ha scritto, postando il video degli episodi.