Irriducibili Lazio, niente trasferta a Bologna: "Per non essere complici del 'teatro mediatico' delle ultime ore"

25 ottobre 2017

Questo il comunicato con cui il gruppo ultrà ha reso nota la decisione: "Gli Irriducibili Lazio si vedono costretti a rinunciare alla trasferta di Bologna per non essere complici di questo teatro mediatico' delle ultime ore. Il nostro usuale modo di tifare, oggi, potrebbe esser mal interpretato da chi vuole danneggiare ulteriormente la Lazio e I suoi tifosi. In un momento cosi particolare invitiamo tutti I tifosi della Lazio a cercare di non prestare il fianco ad ulteriori strumentalizzazioni, ricordando che per noi il bene della Lazio è assoluto e primario".



Nel frattempo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato sulla decisione di concedere agli abbonati della Curva Nord, chiusa per squalifica contro il Cagliari, i biglietti della Curva Sud a 1 euro: "Lo rifarei perche' la mia e' stata una battaglia contro il razzismo, non una battaglia per accontentare la curva - ha detto a 24Mattino su Radio 24 -. Qui non c'e' stato nessun aggiramento della norma. E' giusto che su 12 mila persone, per colpa di cento persone, si chiuda la curva e chi ha pagato l'abbonamento non puo' andare allo stadio? Magari lei ha fatto i sacrifici, ha rinunciato a comprare un paio di scarpe ai suoi figli per comprare l'abbonamento. È giusto? Io dico che non e' giusto. Bisognerebbe chiudere i comparti dove accadono le cose, le responsabilita' sono dirette delle persone, non si puo' criminalizzare tutta la comunità".



Lotito ha poi spiegato che i biglietti a un euro "non erano un escamotage per farli entrare. Noi abbiamo detto chi e' contro il razzismo sceglie di andare in curva sud e sceglie con la propria presenza di fare una battaglia contro il razzismo. Io ho chiesto alle forze dell'ordine di verificare chi e' il responsabile effettivo di questa azione, ci sono le telecamere, possiamo vedere chi li ha stampati i volantini. Non si puo' criminalizzare una societa' e una comunita' di centinaia di migliaia di persone per dieci persone, alcuni anche adolescenti che non sanno neanche quello che fanno. È vergognoso".