Inzaghi senza limiti: "Colmeremo il gap con le migliori"

22 ottobre 2017

Da una parte la consapevolezza di "avere qualitativamente forse qualcosa in meno delle squadre che ci precedono". Dall'altra la consapevolezza "di poter colmare il gap con la volontà e il carattere che abbiamo". Simone Inzaghi si gode la sua Lazio e fa bene. Non solo per il terzo posto in classifica, ma perché la sua squadra gira e il calendario potrebbe anche essere favorevole. "Ma tutte le partite sono difficili", avvisa.

Innanzitutto il Cagliari, però: “Non era una partita semplice, il Cagliari aveva appena cambiato l’allenatore, ma noi siamo stati bravi a sbloccarla subito. Poi abbiamo cominciato a palleggiare, qualche volta sbagliando, ma con il terzo gol di Bastos abbiamo messo al sicuro il risultato. Calendario allettante? In Serie A non ci sono partite facili: noi cercheremo di fare il massimo a cominciare dalla sfida di mercoledì contro il Bologna, che in casa sta facendo bene".



Poi quel pensierino, come detto, a qualcosa di grande: "Qualitativamente forse abbiamo qualcosa in meno rispetto alle tre squadre che ci precedono in classifica, ma con la volontà e il carattere che abbiamo vogliamo cercare di colmare il gap. Dopo nove partite è presto per guardare la classifica: siamo in un buon momento, ma non abbiamo ancora fatto nulla e non possiamo fare bilanci. Il nostro augurio è di rimanere nelle posizioni che contano: i ragazzi si meritano gli elogi che in questo momento ricevono, ma fino a Natale ci sarà da pedalare".



Resta il tempo per un pensiero sui singoli: "I rinnovi di Immobile e Strakosha? Ho sempre detto che per aprire un ciclo i giocatori migliori devono rimanere e loro due hanno meritato, con le prestazioni, il rinnovo".