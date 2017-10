Inzaghi, orgoglio Lazio: "Adesso si parla di noi ed è giusto che sia così"

1 ottobre 2017

"Nella ripresa siamo cresciuti - ha proseguito Inzaghi - e abbiamo alzato il ritmo e dico bravi ai ragazzi perché era importante chiudere questa settimana nel migliore dei modi e ci siamo riusciti. Adesso con la sosta cercheremo di recuperare alcuni infortunati e di ricaricare le batterie: dobbiamo utilizzare questa sosta per ritrovare brillantezza. Lazio pronta per stare in alto in classifica? Noi dobbiamo cercare di rimanere nelle parti alte della classifica. Ora si parla più della Lazio ed è giusto così ma rispetto all’anno scorso giocheremo più partite e avremo più difficoltà ma cercheremo"



"Luis Alberto e De Vrij decisivi nonostante la non ottima condizione fisica? Sono stati molto bravi, complimenti allo staff medico che hanno fatto di tutto per metterli a disposizione. Luis Alberto ha giocato con un piede molto gonfio ma ha fatto di tutto per esserci. Voglio menzionare anche Radu, se ne parla poco, ma dà sempre tutto per questa maglia e questa era la sesta partita di fila che giocava. L’esplosione di Luis Alberto? E’ un ragazzo con tanta qualità e quantità. Corre moltissimo ed è molto intelligente e poi quando ha la palla ha grande qualità. Con la sua splendida punizione ci ha mandato negli spogliatoi in maniera più serena".