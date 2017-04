Inzaghi, onore al Napoli: "Abbiamo incontrato una grande squadra"

9 aprile 2017

In particolare Inzaghi si rammarica per il secondo gol subito. "Sapevo che con gli ingressi in campo avremmo fatto meglio, ma mentre facevo le sostituzioni abbiamo preso il 2 a 0 - ha spiegato -. Non ci voleva, perché forse saremmo riusciti a cambiare la partita. Avevamo una grandissima occasione, davanti al nostro pubblico: potevamo andare a un punto dal Napoli". "Nel primo gol dovevamo scappare meglio, ma contro una squadra come il Napoli può capitare, mentre mi fa arrabbiare di più il raddoppio, avvenuto a difesa schierata - ha aggiunto -. Abbiamo lasciato volontariamente il palleggio a loro, come fanno squadre anche più blasonate di noi".



Poi su Keita: "Perché non parte mai dall'inizio? Tante volte lo ha fatto: in questo momento abbiamo cambiato un pochino l’assetto, valuteremo di partita in partita". Infine sul futuro: "Spero di poter fare come quest’anno: anche stasera siamo usciti con gli applausi della nostra gente, perché abbiamo dato tutto. Siamo in finale di Coppa Italia, traguardo che in pochi avrebbero preventivato".