Inzaghi: "Lazio squadra più impegnata in Italia"

23 gennaio 2018

Simone Inzaghi col fiatone. Il tecnico della Lazio si è sfogato in conferenza stampa per un calendario troppo fitto: "Sia Roma che Inter sono squadre molto attrezzate. Noi abbiamo più partite, rispetto all'Inter che non gioca le coppe e alla Roma rispetto alla quale abbiamo un turno in più in Europa e la semifinale di Coppa Italia. Il Milan gioca le coppe ma non deve recuperare la gara di domani, quindi noi siamo la squadra che giocherà di più in Italia. Ci dovremo allenare giocando e questa è la cosa che più mi spaventa".



Il tour de force inizia con il recupero contro l'Udinese: "È una partita importantissima - specifica il tecnico biancoceleste in conferenza stampa - Avrei preferito giocarla in un altro momento perché era una settimana in cui potevamo lavorare bene. L'Udinese è in un ottimo momento, dovremo rispettarla ma allo stesso tempo cercando di vincere".



"Il recupero di Immobile? Siamo in attesa. Oggi aveva un esame. La speranza è che recuperi al più presto". Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia del match da recuperare contro l'Udinese, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, conferma che il centravanti biancoceleste rimarrà ai box per un po' di tempo, ma l'entità del recupero del giocatore non è stata ancora definita. "È una presenza fondamentale ma ad esempio in Europa siamo partiti senza Ciro. Dunque il nostro obiettivo sarà quello di mantenere la stessa fisionomia di squadra e cercare di portare a casa il risultato", spiega il mister che a chi gli chiede chi sarà il rigorista, in assenza del giocatore napoletano risponde: "Abbiamo validissimi sostituti come Luis Alberto, Nani o Milinkovic", conclude Inzaghi.