Inzaghi e Immobile da favola: la Lazio ora vola e punta in alto

5 aprile 2017

Dopo il gran rifiuto di Bielsa, Simone Inzaghi doveva essere solo un rincalzo alla Lazio . E invece la stagione del tecnico biancoceleste ha lasciato tutti a bocca aperta. Al momento il bilancio dice quarto posto in campionato e finale di Coppa Italia. Roba da far girare la testa. Già, perché tutto è arrivato grazie a idee tattiche chiare, rosa di qualità e un super Immobile . Per Ciro i gol stagionali sono 21 . Reti spesso pesanti, in Serie A e in Coppa.

Dopo il 2-0 dell'andata la Lazio non ha tremato e ha portato a casa la qualificazione. L'ennesima prova di maturità di un gruppo giovane, ma composto da elementi di grande prospettiva e talento. La crescita di Milinkovic è sotto gli occhi di tutti. Così come la maggiore continuità di Felipe Anderson e le qualità indiscusse di Keita. Ma l'attacco non è l'unico punto di forza di questa squadra. Inzaghi, infatti, ha saputo costruire un gruppo unito, plasmato attorno ad alcuni giocatori chiave. In mezzo al campo Biglia e Parolo sono una sicurezza: qualità e quantità. Ma anche il jolly Lulic difficilmente tradisce le attese. In difesa invece a volte gli uomini cambiano, ma il concetto no: fisicità e solidità senza tanti fronzoli.



Un mix vincente. Arricchito dall'annata straordinaria di Immobile. In questa stagione Ciro ha già segnato 21 gol con la maglia biancoceleste. Un bottino da top player. Considerato soprattutto che spesso i gol dell'ex granata sono stati molto pesanti per la Lazio. Proprio come quelli segnati contro la Roma nel doppio derby di Tim Cup. Uno all'andata e uno al ritorno. Giusto per chiarire il concetto. Inzaghi ha il suo bomber e può continuare a stupire sognando un posto in Champions e la vittoria in Coppa Italia.