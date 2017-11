Insulti antisemiti: deferita la Lazio, salvo Lotito

14 novembre 2017

Il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha deferito la società Lazio per la vicenda degli adesivi con Anna Frank in maglia della Roma lasciati nella curva sud dello stadio Olimpico durante la gara col Cagliari (art. 11 cgs sulla discriminazione razziale). Proposta l'archiviazione, invece, per il presidente Lotito per l'escamotage del passaggio dei tifosi della Curva Nord in Sud, inizialmente contestato sull'obbligo di lealtà sportiva.