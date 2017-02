Immobile su rigore, la Lazio batte l'Udinese 1-0

Poteva essere decisa solo da un episodio, da un calcio piazzato o da un errore clamoroso. Lazio-Udinese finisce 1-0 grazie al rigore segnato da Immobile al 27' della ripresa. Episodio dubbio che farà discutere, ma che intanto proietta la Lazio al quinto posto, a una lunghezza dall'Atalanta e a quattro dal Napoli. Il massimo col minimo sforzo, insomma: ma per la corsa all'Europa Inzaghi dovrà pretendere di più.



Sarà l'aria di primavera, saranno i tiepidi 17 gradi di una piacevole Roma o sarà il clima carnevalesco che distrae tutti, ma Lazio-Udinese si configura presto come una sorta di scampagnata. Senza ritmo, senza spunti, con squadre schierate a specchio. Friulani accorti, complici le ultime quattro trasferte senza gol e i pochi punti, cinque, raccolti nelle ultime otto uscite. Fatto sta che la Lazio, schierata col tridente pesante Anderson-Immobile-Keita non riesce a sfondare.



Senza Biglia e con Murgia in cabina di regia, Inzaghi non trova risposte convincenti dalla sua squadra, forse già con la testa al derby d'andata della semifinale di Coppa Italia di mercoledì con la Roma. Lo spartito è unico per tutti i primi 45': lanci sulle corsie ad innescare Anderson e Keita, attesa delle sovrapposizioni (di Lulic o Patric) e il vuoto al centro, con Immobile prigioniero di Danilo e Felipe. Il più positivo e volitivo resta Keita, che predica nel deserto.



Al quarto d'ora della ripresa Inzaghi e Delneri provano a dare la scossa alla partita con cambi, di uomini e di posizioni. Non ricavano molto, se non un bello spunto di Jankto ben parato da Strakosha. Anzi, è proprio uno dei nuovi entrati, Ali Adnan, di fatto a decidere la partita, suo malgrado. Su un cross dalla sinistra va a contrasto con Immobile. Pairetto assegna il calcio di rigore, su segnalazione dell'assistente di porta. Servono tanti, tantissimi replay per scorgere un tocco di avambraccio del'iracheno. Involontario e probabilmente ininfluente. Fatto sta che Immobile spiazza Karnezis, fa 14 in campionato e regala tre punti pesantissimi. Dopo il vantaggio la Lazio non punge più, bada al sodo e soffre solo le incursioni di Fofana, forse entrato troppo tardi.