Caso De Vrij, disposti altri accertamenti

12 marzo 2018

Il caso De Vrij non è ancora chiuso. La procura antidoping di Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani, procederà infatti con ulteriori accertamenti sulla vicenda che ha coinvolto del calciatore della Lazio. La decisione è stata presa dopo aver interrogato per circa mezz'ora il calciatore olandese e il medico del club Lazio Angelo Ventura. De Vrij era stato convocato per per fornire chiarimenti di natura "amministrativa e burocratica" dopo un controllo.