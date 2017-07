Amichevoli: ottima Lazio, 3-1 al Bayer Leverkusen

30 luglio 2017

Mister Inzaghi schiera in attacco la coppia Felipe Anderson- Immobile, mentre fa accomodare in panchina il neo acquisto Lucas Leiva. La Lazio parte bene e al decimo minuto crea la prima occasione da gol: Immobile, servito da Felipe Anderson, spreca, per ben due volte, a tu per tu con Leno, fallendo così la palla dell’1-0. L’attaccante laziale, però, si riscatta 5 minuti più tardi segnando il gol del vantaggio, dopo un bell’assist di petto di Murgia, che serve Immobile al limite dell'area. Gli uomini di Inzaghi continuano a spingere e tre minuti più tardi vanno vicini al 2-0 con un potente tiro di Milinkovic-Savic, che viene bloccato da Leno. Alla mezz’ora si vede anche il Leverkusen che sfiora il pareggio con una punizione di Volland, che, però, si stampa sulla traversa.



Nel finale di tempo la Lazio trova la rete del 2-0 con Felipe Anderson, che di piatto mette il pallone alle spalle di Leno, portando la sua squadra al riposo in vantaggio di due reti. Nella ripresa partono forte i tedeschi che con Volland hanno l’occasione di ridurre lo svantaggio, ma il tiro del tedesco viene respinto da un ottimo intervento di Strakosha. Al 56’ minuto la Lazio chiude definitivamente la partita, segnando la rete del 3-0 con Immobile, che con un tiro a giro batte Leno. Inzaghi decide di far esordire anche Lucas Leiva, che appena entrato ha una buona occasione per segnare, ma il suo tiro viene parato da Leno. Nel finale di tempo è pero il Bayer a segnare la rete del 3-1 con Yurchenko, che batte da pochi passi un incolpevole Strakosha.