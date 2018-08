Amichevoli: la Lazio cade in Germania, il Dortmund passa di misura

12/08/2018

La Lazio scende in campo contro il Borussia Dortmund prima di tornare a Formello per preparare al meglio la sfida di campionato contro il Napoli. Per Ciro Immobile la sfida è sentita nonostante sia un’amichevole: con la maglia giallonera si è regalato un bottino non eccelso con 10 reti realizzate tra tutte le competizioni nella stagione 2014-2015. I biancocelesti scendono in campo a Essen in cerca di conferme, ma al pronti via si fanno trovare impreparati e incassano la rete già al primo affondo: Reus tenta la conclusione, la deviazione di Radu è fondamentale e al 6’ il Dortmund è già in vantaggio. Immobile prova a rispondere subito ma manca l’appuntamento con il pallone in piena area di rigore, Milinkovic libera il tiro dalla distanza ma senza impensierire Burki. La partita procede a fasi alternate, con i tedeschi pericolosi soprattutto quando si accende Gotze e la Lazio che cerca e trova singole folate offensive. Reus va vicino al raddoppio superando Strakosha, ma Acerbi salva in scivolata. Poco dopo è il turno di Pulisic che questa volta trova pronto l’estremo difensore biancoceleste.



Nella ripresa la Lazio prova a dare un ritmo diverso al match e parte forte con Marusic e Immobile che mettono in difficoltà la retroguardia del Borussia. Soprattutto il grande ex della partita è scatenato, ma la gara entra in una fase di stanca non appena parte la girandola dei cambi. Inzaghi stravolge l’undici titolare ad eccezione dei soli Strakosha e Acerbi. Il triplice fischio finale sancisce la sconfitta della Lazio e la proietta già verso la prima di campionato in programma contro il Napoli sabato all’Olimpico.