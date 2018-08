LAZIO, INZAGHI STUDIA IL MURO ANTI-JUVE

23/08/2018

Simone Inzaghi sta studiando il muro anti-Juve: il tecnico non avrà Luiz Felipe, e – come riporta Il Tempo – dovrà scegliere uno tra Caceres, Bastos e Wallace. E’ probabile che la scelta ricada sull’uruguaiano, grande ex della partita: probabile anche l’impiego contemporaneo di Badelj e Lucas Leiva davanti alla difesa, per fornire una copertura adeguata e allo stesso tempo rilanciare rapidamente l’azione appena possibile.