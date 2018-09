LAZIO, CORREA: "TESTA AL DERBY"

26/09/2018

"Stiamo già pensando a questa partita perché è la più importante per noi, dobbiamo cercare di riposare e di essere tutti al 100% a disposizione del mister". Lo ha detto Joaquim Correa, al termine della gara vinta 2-1 dalla Lazio in casa dell'Udinese, proiettandosi già sul derby di sabato. "Sono veramente felice per tutto il sostegno dei miei compagni in questi giorni che non sto giocando troppo e questo fa la squadra, sono felice e li ho ringraziati sempre - ha aggiunto l'argentino, autore del gol del raddoppio, ai microfoni di Sky Sport - L'intesa con Luis Alberto? E' un grande amico, un grande giocatore, quando sono arrivato qua mi ha trattato troppo bene, mi ha fatto sentire a casa. Sì, possiamo giocare insieme