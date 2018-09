LA SERIE A IN CAMPO PER LA SLA

13/09/2018

La Lega Nazionale Professionisti Serie A e l’Associazione Italiana Arbitri, AIA, sostengono la Giornata Nazionale sulle SLA promossa da AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, il 16 settembre in 150 piazze italiane. Nella quarta giornata di campionato le squadre scenderanno in campo con lo striscione di AISLA che è impegnata in progetti di assistenza gratuita per le persone colpite dalla malattia che sono oltre 6000 in Italia. I 300 volontari dell’associazione porteranno nelle 150 piazze coinvolte dalla Giornata Nazionale sulla SLA 15.000 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi proprio per l’adeguata assistenza a domicilio delle persone con SLA. Di seguito tutti i dettagli, in allegato le immagini.