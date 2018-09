La Rivolta del Mondo: un torneo per ricordare Emiliano Mondonico con le Vecchie Glorie di Atalanta e Torino

04/09/2018

L'appuntamento è per sabato 15 settembre nella sua Rivolta, nel suo Oratorio e con i suoi ragazzi, quelli che ha allenato prima sui campi di Serie A e quelli che ha seguito poi, passo dopo passo, in un lungo e non semplice processo di recupero alla vita. Tutti assieme a Rivolta d'Adda, suo paese natale, per ricordare il Mondo: perchè Emiliano Mondonico, il Mister, è sempre nel cuore della sua gente.



Nulla di più appropriato, allora, di un torneo di calcio con le Vecchie Glorie di Atalanta e Torino e i ragazzi dell'Approdo, la Onlus che da oltre 25 anni si adopera per prevenire l'abuso e la dipendenza da sostanze legali ed illegali nella riabilitazione degli alcolisti e dei dipendenti da gioco d’azzardo. Fischio d'inizio alle 18.30, sul campo dell'oratorio che al termine del torneo verrà poi ufficialmente intitolato proprio al Mister rivoltano.