La Fifa nei guai: in tribunale per colpa dello spray degli arbitri

03/08/2018

Lo spray utilizzato dagli arbitri in campo in occasione dei calci piazzati può costare carissimo alla Fifa. Come rivelato da Marca, i due inventori del nebulizzatore, Pablo Silva e Heine Allemagne, si sono rivolti alle autorità competenti per far affermare la paternità dell’invenzione e del brevetto. Nell’ingiunzione presentata al Tribunale si vieta l’utilizzo dello spray e si stabilisce una multa di 15mila dollari per ogni partita nella quale è stata utilizzata.