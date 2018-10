L'Halloween dei calciatori: ecco Cristiano Ronaldo in maschera

31/10/2018

CRISTIANO RONALDO IN MASCHERA

"Buon Halloween a tutti!". Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina con la famiglia al completo festeggiano così Halloween nella loro casa. Tutti rigorosamente in maschera. Un post che in pochi minuti ha già raggiunto i 2 milioni di like. Ronaldo, in questi giorni, è diventato l'utente con più followers su Instagram, superando Selena Gomez.