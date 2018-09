L'EX ARBITRO AGNOLIN MORTO A 75 ANNI

29/09/2018

Luigi Agnolin, arbitro tra i più famosi negli anni '80 in Italia, malato da tempo, è morto a 75 anni. Diresse in due Mondiali, 1986 e 1990, e due finali di coppe europee: nel 1987 quella di coppa delle Coppe e l'anno seguente quella di Coppa Campioni. Dopo il ritiro come fischietto iniziò la carriera da dirigente sportivo: dg della Roma nel 1994, ad di Venezia e Verona tra il 1999 e 2001. Nel 2006 fu per pochi mesi Commissario straordinario dell'Aia dopo lo scoppio di Calciopoli e le dimissioni di Lanese.