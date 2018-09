KARAMOH: "ALL'INTER POCO SPAZIO, SONO AL BORDEAUX PER GIOCARE"

06/09/2018

Yann Karamoh non ha nostalgia dell’Inter. L’attaccante, da alcuni giorni un nuovo calciatore del Bordeaux, si è presentato così alla stampa francese: “Mi aspetto in primo luogo di avere spazio in campo, visto che all'Inter ne avevo poco. E anche di fare una buona stagione. Ho scelto Bordeaux perché è una squadra che guardavo molto anche quando ero al Caen; ne osservavo lo stile di gioco, è una squadra che gioca molto il pallone”.