Zoff compie 75 anni, gli auguri della Juventus

28 febbraio 2017

"Un portiere incredibile che ha incarnato perfettamente lo stile Juve. Buon compleanno Dino Zoff". Con questo messaggio su Twitter, accompagnato da un video di oltre un minuto con un collage di grandi parate, la Juventus invia gli auguri a Dino Zoff per il suo 75esimo compleanno, che cade oggi.



L'ex portiere, ritiratosi nell'83 per passare alla carriera di allenatore, giocò con i bianconeri dal '72 in poi, dopo le esperienze con Udinese, Mantova e Napoli, oltre ad essere una colonna della Nazionale: 112 presenze in azzurro con cui, fra l'altro, vinse gli Europei del '68 e i Mondiali dell'82. Come ricorda infatti il messaggio, sulla stessa piattaforma, pubblicato dalla Federcalcio (Vivo_Azzurro). Non mancano infine, fra gli altri, gli auguri della Lazio, che Zoff guidò da tecnico a più riprese fra il '90 e il 2001.