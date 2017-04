Verso Napoli-Juve, Allegri: "Fischi a Higuain? Una cosa normale"

1 aprile 2017

Dispiacere per il secondo posto nella Panchina d'Oro?

"Ho votato Di Francesco. È un premio meritato per Sarri".



BBC e Marchisio titolare?

"Non so la formazione".



Come fermare Callejon?

"Niente gabbia anche se è micidiale. Il Napoli gioca molto bene, ma noi li abbiamo studiati".



Tante polemiche contro la Juve, è uno stimolo in più?

"La squadra deve prendere tre punti importantissimi per il campionato. In Italia si vive sulla polemica e non si esalta mai di quello che è stato fatto. Non si vive mai il momento. Bisogna guardare di più in casa propria senza guardare gli altri".



Higuain?

"Ha giocato tre anni a Napoli e poi ha fatto una scelta professionale. I tifosi lo fischieranno ed è una cosa normale. È tornato prima dalla Nazionale e sta bene. A Gonzalo non ho detto niente di speciale: l'aspetto psicologico è fondamentale. L'ambiente non ci dovrà toccare".



Perché si torna a Torino dopo il match?

"È una trasferta normale e quindi rientriamo a Vinovo dove abbiamo tutte le comodità per preparare la sfida di mercoledì sempre al San Paolo".



Il modulo?

"Possiamo fare il 4-2-3-1 anche senza Mandzukic e Dybala"



Mandzukic?

"Ha un ginocchio infiammato, è da valutare".



Come sta Dybala?

"Non voglio rischiarlo e bisogna vedere le sue condizioni. Sicuramente non è al meglio".



"È una sfida importante, ma non determinante. Saranno due mesi decisivi per la nostra stagione".



Come stanno i giocatori?

"I giocatori stanno discretamente bene. Manduzikic ha lavorato a parte, Dybala si è unito per un po' con il gruppo. Valuterò nell'ultimo allenamento".



Che partita sarà?

"È una partita importante per noi e per loro. Spero sia una sfida corretta. Sono convinto che i tifosi napoletani saranno in tanti ma daranno un esempio di civiltà. Di questo non ne dovremmo neanche parlare, dovrebbe essere la normalità".