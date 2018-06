Valencia, incontri con Juve e Sassuolo per Cancelo e Zaza

13/06/2018

La dirigenza del Valencia si sposta a Milano per due trattative piuttosto importanti: il club spagnolo, infatti, in Italia incontrerà la Juventus per parlare di Joa Cancelo e il Sassuolo per discutere il futuro di Simone Zaza. L'ex terzino dell'Inter è diventato un vero e proprio obiettivo per i bianoconeri, disposti a offire 15 mln più Pjaca. L'attaccante della Nazionale potrebbe far ritorno in A dopo i 19 gol segnati nell'ultima stagione in Liga.

Alcuni media spagnoli riportano che il direttore generale Mateo Alemany e il responsabile dell'area tecnica del Valencia Pablo Longoria sono partiti per Milano proprio per affrontare di persone due affari che potrebbero mettere gli spagnoli al riparo dai problemi legati al financial fair play. Come l'Inter, infatti, anche il Valencia deve raggranellare 40 milioni entro il 30 giugno e per questo il fronte del mercato in uscita è particolarmente attivo. Cancelo, che proprio per questi stessi motivi non è stato riscattato dai nerazzurri, è diventato un obiettivo concreto della Juve la cui offerta, però, non convince ancora gli spagnoli che preferirebbero 40 milioni cash così da risolvere le questione con l'Uefa in un colpo solo. Ma al momento Marotta ritiene troppo alta la richiesta anche se è chiaro che con i due club seduti a un tavolo la trattativa può partire e l'accordo si può trovare. L'esterno portoghese, dal canto suo, sarebbe felice di rimanere in Serie A e non ne ha fatto mistero.



Come felice di tornare in Italia sarebbe Simone Zaza che dopo una parentesi non indimenticabile al West Ham nel 2016, al Valencia ha trovato la maniera migliore di esprimersi collezionando nell'ultima stagione 59 presenze, 19 reti e 6 assist che gli sono valsi anche il ritorno in Nazionale. A interessarsi all'ex Juve è il Sassuolo, alla ricerca di una punta affidabile e di esperienza.