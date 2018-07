Uno "stellato" per la stella: pronto il menù per Ronaldo

12/07/2018

Al ristorante Del Cambio di Torino, stella Michelin, lo chef Matteo Baronetto ha studiato il menu' che offrira' a Cristiano Ronaldo appena siedera' al tavolo dove gia' Camillo Benso Conte di Cavour degustava la rinomata cucina, come oggi diversi calciatori della Juventus. "Innanzitutto un piatto tradizionale piemontese - spiega Baronetto - in modo da fargli conoscere la storia e la tradizione di Torino, 'agnolotti alla piemontese con sugo di carne' fatti con mano gentile. A seguire un piatto nuovo, che consiste in una fettina di avocado e una di zucchina, cotte a vapore con senape, per un piacevole tocco di piccante, due ingredienti che si assomigliano per consistenza e colore. Un menu' adatto ad un purista dell'alimentazione come Cristiano Ronaldo. La citta' e' aperta per accoglierlo". L'invito e il menu' sono stati lanciati in occasione della presentazione della cuve'e metodo classico di Contratto dedicata al ristorante che riporta in etichetta la data di apertura, il 1757.