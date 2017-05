Under 17, niente Italia-Spagna per Kean: la Juve lo richiama In vista del derby, Allegri ha voluto a disposizione l'attaccante impegnato nell'Europeo con gli azzurrini. Ma nella lista dei convocati, al momento, non c'è

5 maggio 2017

Niente Italia-Spagna per Kean: il giovane attaccante della Juventus salterà la seconda gara dell'Europeo Under 17 in cui è impegnato con gli azzurri perché richiamato della società bianconera. Allegri, infatti, vuole il giocatore a disposizione per il derby contro il Torino, il match che potrebbe valere lo scudetto. Kean era stato decisivo nella vittoria d'esordio contro la Croazia. Al suo posto il genoano Pellegri.

Max Allegri, dunque, richiama uno dei suoi attaccanti per una gara che potrebbe decidere il campionato. Kean, che sabato farà ritorno a Torino e non potrà dunque prendere parte alla gara Italia-Spagna in programma alle 17.45 dello stesso giorno, sarà di nuovo in ritiro con gli azzurri nel caso in cui la terza gara contro la Turchia dovesse risultare decisiva ai fini della qualificazione. Se l'Italia dovesse vincere e guadagnarsi già contro la Spagna il passaggio del turno, lo juventino tornerà a disposizione del tecnico Bigica direttamente per giocare i quarti di finale.

MA CHE STRANO: NON E' FRA I CONVOCATI Poco dopo le 19, la Juventus ha diramato la lista dei 23 convocati per il derby e -strano- nella lista non compare Kean, richiamato apposta. Cosa è successo? Si può dire che il giovane attaccante venga inserito in un secondo momento. Perlomeno...

