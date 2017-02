Una Juventus da 30 e lode

26 febbraio 2017

Allegri che, finito il castigo, ha riportato al centro della difesa Bonucci si è potuto permettere qualche esperimento e ha fatto rifiatare Dybala in vista della semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Anche perchè come ha ricordato il difensore di Viterbo con un post a fine partita. L'unica cosa che conta è vincere. Allegri per una sera è tornato al più classico 4-4-2 accantonando la formula più offensiva con i 3 trequartisti alle spalle di Higuain. Vittoria con il minimo sforzo quella dei bianconeri con una conferma. La difesa è blindata, a prescindere dagli interpreti. Neto si è sporcato i guantoni solo per un destro di José Mauri in avvio di ripresa. E in otto partite con la difesa a quattro, la Juve ha segnato 15 gol, subendone solamente due. E il numero magico della Juventus è anche il 6. Tanti sono i cambi di Allegri rispetto alla trasferta di Champions League a Oporto. Alla Juventus riesce quel turnover che quasi sempre soffoca le ambizioni delle avversarie nella corsa allo scudetto.

LE STATISTICHE

- Sono tre le autoreti a favore della Juve in questo campionato, meno solo della Sampdoria (4).

- Tutte le ultime quattro reti casalinghe della Juve in campionato sono arrivate nella ripresa, dopo che otto delle precedenti nove allo Stadium erano arrivate nelle prime frazioni.

- Quarto gol in Serie A per Alex Sandro: due reti esterne nello scorso campionato, due interne in questo torneo.

- Dani Alves ha invece servito il suo primo assist vincente in Serie A, al 23° passaggio che ha portato un compagno al tiro.

- La Juve giunge a sette successi di fila in campionato, la striscia più lunga per i bianconeri in questo campionato.

- Si allunga invece a 30 la serie di vittorie consecutive in casa in campionato – in questo parziale, la Juve non ha mai subito più di un gol a partita. - Solo due volte nell’era dei tre punti a vittoria la Juve aveva raccolto più dei 66 punti stagionali dopo 26 giornate – 67 nel 2005/06 e 69 nel 2013/14.

- Un gol per Higuain nelle ultime tre partite interne in campionato, dopo averne fatti quattro nelle precedenti tre allo Stadium.