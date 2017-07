Ufficiale: Bernardeschi è un nuovo giocatore della Juve Accoglienza da re per il fantasista, che ha sostenuto al JMedical i test fisici. La firma del contratto e ora partenza per gli States

24 luglio 2017

Federico Bernardeschi è un nuovo giocatore della Juve. L'annuncio del club bianconero alle 18,40 con la foto di lui e Marotta al momento della firma. Ora la partenza per gli States. Dopo un autentico bagno di folla, con tanti tifosi raggianti, cori e striscioni: è stata questa l'accoglienza riservata a Bernardeschi, arrivato stamane al JMedical di Torino per sostenere le visite mediche. Test terminati nel primo pomeriggio. Ora ha firmato un contratto che lo lega alla Juventus per 5 anni e partirà alla volta degli Stati Uniti dove si aggregherà ai nuovi compagni per la tournée in corso.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società ACF Fiorentina S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Bernardeschi. Il corrispettivo è stato fissato in € 40 milioni, pagabili in tre esercizi, e potrà incrementarsi di una quota pari al 10% del prezzo di un futuro trasferimento del calciatore, fino ad un massimo di € 5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2022".

"CHE ACCOGLIENZA, GRAZIE A TUTTI" Ecco le prima parole di Bernardeschi: "Devo ringraziare tutti quanti, perché appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi e mi ha fatto subito sentire il calore. Perciò voglio ringraziare veramente tutti e voglio mettermi a disposizione del mister e della squadra". Sul concittadino Buffon: "Io l'ho detto sempre e l'ho sempre ripetuto che Gigi è un esempio, ma non solo per me ma per tutti quanti sia a livello nazionale che internazionale. Poi non ne parliamo nella mia città dove siamo così pochi di vederlo lì... Lui ha vinto il campionato del mondo e adesso sarà il mio capitano qui oltre che in nazionale. Perciò gli voglio dire grazie".

Circa 250 i tifosi bianconeri presenti davanti al JMedical. "La 10 non può restare senza padrone, benvenuto Fede: vincere è la nostra missione", è uno degli striscioni col quale è stato accolto il 23enne fantasista toscano. Firmerà un contratto di cinque anni a 4 milioni di euro a stagione, alla Fiorentina andranno 40 milioni di euro (oltre al 10% su una futura possibile rivendita).



