Tegola Mandzukic: verso il forfait con la Lazio

3 marzo 2018

Suona l'allarme rosso in casa Juventus: si è fermato anche Mario Mandzukic. Un piccolo problema fisico per il croato, come riporta il Corriere di Torino, e Allegri è intenzionato a non rischiare nulla: niente Lazio. Emergenza totale per la sfida dell'Olimpico e ansia in vista della delicatissima sfida di Champions League contro il Tottenham. Con Higuain, Bernardeschi e Cuadrado in infermeria, tridente inedito composto da Alex Sandro, Dybala e Douglas Costa.