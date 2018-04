Tapiri d'oro per la Juve, Buffon para per tutti: "E' vero, dobbiamo migliorare"

16 ottobre 2017

Buffon, Chiellini, Barzagli e Higuain, intercettati allo Juventus Center di Vinovo, hanno accolto sorridendo Valerio Staffelli e i quattro Tapiri portati in dono a due giorni dal ko bianconero contro la Lazio allo Stadium. Buffon ha commentato: "Dobbiamo cercare di migliorare ancora, perché abbiamo tutto il nostro popolo che ci spinge e non vogliamo deluderlo". Alla domanda sul suo eventuale ritiro, il capitano dei bianconeri ha risposto: "Guarderemo dove arriviamo". E Chiellini ha scherzosamente ribattuto: "Se lui va via, il prossimo anno il Tapiro d’oro lo porti solo a noi".