Taglialatela a "4-4-2": "Higuain? Ci saranno fischi per tutta la partita"

31 marzo 2017

Una montagna di fischi, ma nulla più perché "i tifosi del Napoli sono civili come la maggior parte dei tifosi italiani". Il Pipita a Torino sta segnando meno che l'anno scorso sotto il Vesuvio. "Sicuramente dipende dal modo di giocare della Juve di quest’anno e del Napoli nella scorsa stagione. Non tutti si sono meravigliati dei tanti gol realizzati di Mertens, perché Sarri mette gli attaccanti nelle condizioni di segnare. A Torino Higuain gioca in modo diverso, aiuta di più la squadra e i 19 gol fatti dal Pipita con la Juve sono più pesanti rispetto a quelli col Napoli perché al momento i bianconeri sono primi in classifica".



Poi la domanda da un milione di euro. "Come si batte la Juve? Il Napoli dovrà fare la partita giocando con grande intensità, gli azzurri dovranno essere bravi a capire l’andamento della gara e a gestire di più il match. Dovrà rifiatare in alcuni momenti per poi ripartire con le folate improvvise davanti anche se non sarà facile perché ci sarà una spinta pazzesca del pubblico".



Secondo Taglialatela Sarri non farà calcoli pensando alla sfida di Coppa Italia. "Non credo perché la partita importante è quella in campionato. Le due squadre si giocheranno una fetta decisiva della stagione, con una vittoria del Napoli alla Juve si potrebbe aprire una piccola crepa. Il Napoli deve puntare al secondo posto per andare direttamente in Champions, quindi per me la gara fondamentale è quella di domenica e penso che anche la società e Sarri siano dello stesso pensiero".



Parole d'elogio per il tecnico partenopeo. "La panchina d’oro? Credo che abbiano voluto premiare il grande lavoro di Sarri in una piazza difficile come quella di Napoli, con un presidente come De Laurentiis: il premio è meritato”.