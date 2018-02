Szczesny, senti il tuo agente: "Buffon rinnova? Nessun problema"

12 febbraio 2018

Prende sempre più corpo l'ipotesi rinnovo per Gigi Buffon. Il portiere bianconero, neo 40enne, potrebbe infatti prolungare il contratto con la Juventus, posticipando la titolarità di Wojciech Szczesny, acquistato in estate dall'Arsenal proprio per raccogliere l'eredità del numero uno. L'ipotesi, però, non spaventa il portiere polacco. La conferma è arrivata direttamente dal suo agente: "Se Gigi prolungherà, per noi non c'è alcun problema. Wojciech adora la Juventus, i suoi tifosi e ha un rapporto straordinario con Buffon" ha spiegato.