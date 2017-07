Szczesny, c'è un errore sulla maglia

21 luglio 2017

Comincia con una gaffe la tournée in terra americana della Juventus. Protagonista il nuovo arrivato Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ex Roma ed Arsenal ha indossato una maglietta con il cognome scritto in maniera errata, ovvero con la dicitura "Szczesney". Un errore che non è sfuggito all'attento collega Massimiliano Nerozzi, inviato della 'Stampa', che su ha pubblicato la foto incriminata su Twitter.