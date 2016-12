Supercoppa: Milan con Bacca, nella Juve Dybala in rimonta su Mandzukic

21 dicembre 2016

Juve con il dubbio Dybala -Mandzukic, con l'argentino in vantaggio. Milan con Bacca favorito su Lapadula e Bertolacci a centrocampo. Sono queste le indicazioni dopo le sedute di allenamento in vista della Supercoppa Italiana in programma giovedì a Doha, in Qatar (17.30 ora italiana). Allegri va verso il recupero totale di Lichtsteiner e Pjanic, che nella mattinata di mercoledì hanno partecipato alla sgambata di squadra assieme al gruppo.

JUVE, DYBALA IN RIMONTA SU MANDZUKIC

Nessuna lesione muscolare per Lichtsteiner. E Pjanic, reduce da una contusione all'anca, ha recuperato. Buone notizie dunque per Allegri che ha in mente di schierare i bianconeri con il 4-3-1-2. E se il terzino svizzero ha recuperato, questo significa che la linea di difesa davanti a Buffon sarà composta da Lichtsteiner, Barzagli o Rugani, Chiellini, Alex Sandro. In ballo, però, anche Barzagli che potrebbe agire da terzino destro se Lichtsteiner non verrà utilizzato. Infine c'è l'ipotesi 3-5-2, mai da scartare, soprattutto se Lichtsteiner non dovesse dare garanzie.



A centrocampo pochi dubbi: con Khedira e Marchisio ci sarà Sturaro, mentre Pjanic agirà da trequartista. Davanti, assieme ad Higuain, uno tra Dybala o Mandzukic. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni dell'argentino che dopo il rientro dall'infortunio non ha mai cominciato dal primo minuto.