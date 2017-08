Supercoppa, le conferenze stampa di Buffon e Allegri

12 agosto 2017

Come si rinnova la forza della Juve? Sei riuscito ad far abbassare le orecchie e alzare le antenne? "Dopo la sconfitta di Cardiff c'è stata grande rabbia. Questa rabbia va usata per affrontare questa stagione. Siamo consapevoli della nostra forza ma bisogna lavorare giorno dopo giorno. Bisogna evitare quello che era successo due anni fa: avevamo sì vinto la Supercoppa, ma eravamo partiti male in campionato. Centrare gli obiettivi: essere a febbraio-marzo in lotta per tutto". Che gara si aspetta? "La Lazio è ben organizzata con giocatori di buona qualità. Dobbiamo avere rispetto degli avversari e lo faremo anche domani sera".

BUFFON: "DYBALA MERITA LA 10, LA NOSTRA DIFESA È FORTE"

70 giorni dopo Cardiff, contro la Lazio adesso siete in un'altra finale ma siete favoriti. Come ci arrivate?

"Credo che ci siano tutti gli elementi e le condizioni per fare una grande gara, che è quello che richiede l'evento. Al di là dell'avversario, che magari con noi ultimamente ha fatto fatica perché lo abbiamo sempre rispettato e temuto, spero che la striscia positiva continui, vogliamo riempire di trofei la nostra bacheca. La Supercoppa sarebbe importante per cominciare con il piede giusto".



Cosa pensi della maglia numero 10 a Dybala?

"Nessuno la meritava più di lui in questa squadra".



Sei scudetti di fila. E adesso?

"Non si può perdere o vincere in eterno.