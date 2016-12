Supercoppa italiana: la Juve è a Doha

20 dicembre 2016

A differenza del Milan, la Juve ha iniziato senza intoppi la missione Supercoppa italiana. La squadra bianconera è partita intorno alle 16.30 dall'aeroporto di Torino Caselle e, dopo un viaggio di sei ore, è arrivata a Doha, dove venerdì contenderà ai rossoneri di Montella il primo trofeo della stagione. Alle 23 circa Allegri e i giocatori sono entrati nell'avveniristico hotel 'The Torch', che li ospita in questa trasferta in Qatar.