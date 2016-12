Supercoppa Italiana: Allegri: "Ritardo? Milan deresponsabilizzato"

22 dicembre 2016

Come sta Lichtsteiner? Ha un'idea della difesa che può schierare.

"Un'idea ce l'ho anche perché ci sono 24 ore dalla partita. Abbiamo passato una settimana dove Lichtsteiner e Pjanic venivano da piccoli acciacchi dalla partita di sabato. In questo momento sono migliorati, tra oggi e domani, soprattutto entro domani mattina, deciderò quale formazione scenderà in campo per domani sera, in vista anche dei possibili 120 minuti. Stiamo tutti bene. Sappiamo dell'importanza della partita. Il Milan.... questo ritardo di un giorno credo li abbia un po' deresponsabilizzati, ma dall'altra parte troveremo una squadra molto arrabbiata, vogliosa di portare a casa un trofeo importante come lo è per noi. Noi invece veniamo da un periodo molto positivo in campionato il rischio nostro è di affrontare questa partita con un pizzico di presunzione, questo non deve accadere perché è il primo trofeo che possiamo portare a casa e soprattutto visto che gli obiettivi che ci eravamo prefissi, i ragazzi sono stati molto bravi a raggiungerli.... il primo posto in campionato con una partita in meno rispetto alla Roma prima di Natale e il passaggio del turno come primi in Champions, quindi manca l'ultimo obiettivo che è quello di domani, domani non abbiamo possibilità di rivincita, quindi dobbiamo fare una partita giusta se vogliamo portare a casa il trofeo".



Quando sei arrivato hai detto: "Noi siamo più da battaglia". Siete più da battaglia del Milan? Questo può essere il segreto per vincere la Supercoppa? Il fatto di essere meno snob può essere che vi porta a vincere tutto?

"Credo che l'umiltà sia una cosa fondamentale, perché il rispetto degli avversari credo ti porti a fare delle prestazioni migliori e al di sopra delle proprie possibilità. Per vincere le partite, soprattutto le finali, le partite secche, bisogna avere tutte queste componenti, oltre che a livello tecnico, tattico, bisogna giocare bene. Ma i valori in una finale si azzerano. Oltretutto Juventus-Milan è sempre una partita dove i valori delle squadre vengono annullati, lo dimostrano i risultati in campionato, dove negli ultimi anni, ma anche nella storia, sono state sempre partite 1-0, 2-1, partite molto equilibrate. L'ultima volta c'è andata male a Milano, altre volte nelle partite precedenti abbiamo vinto ma non abbiamo mai stra-dominato sia in campo che nel risultato. Ecco perchè domani sarà una partita complicata".



La partita di campionato vi ha insegnato qualcosa? Che partita ti aspetti?

"Ci ha insegnato che a Milano abbiamo commesso un errore nella fase difensiva in quel momento della partita, una partita che la squadra che aveva giocato anche discretamente bene. In quell'episodio loro sono stati bravi e noi siamo stati meno bravi nella fase difensiva. Domani è una partita più o meno sulla falsariga di quella di Milano, dove gli episodi incideranno su questa finale, ci sarà molto equilibrio in campo, ecco perché l'attenzione, il rispetto e l'umiltà con qui dobbiamo giocare la partita di domani deve essere al massimo".



Come si incentiva la squadra?

"Il modo di incentivarli è che tutti ci dobbiamo mettere in discussione, ogni partita vinta fa parte e rimane nella storia della Juventus, quella che viene è sempre da vincere. Partite facili non ce ne sono. La partita di domani è complicata perché è una finale e nelle finali, nelle partite secche, può succedere di tutto".



In che senso il Milan viene deresponsabilizzato per il ritardo?

"Innanzitutto perché danno nettamente favorita la Juventus, perché poi il fatto di questo giorno di ritardo, di queste robe che sono state dette, è normale che abbiano tolto un po' di responsabilità, ma nello stesso tempo alla squadra è aumentata la cattiveria di poter portare a casa questo risultato. Noi dobbiamo sapere questo, dobbiamo sapere che per battere il Milan e portare a casa il risultato bisogna fare una partita giusta, tosta, da grande squadra".



Dybala gioca? Buffon e Chiellini dicevano che ripensavano alla sconfitta del 2014 e così gli veniva la carica. E' così anche per voi allenatori?

"Sì, anche perché quella finale lì l'abbiamo persa perché siamo stati disattenti nella parte finale della partita, abbiamo preso gol all'ultimo minuto o negli ultimi due minuti del Tempo Supplementare. Una partita che avremmo portato tranquillamente a casa. Quello deve essere da insegnamento. Per quanto riguarda Dybala, domani devo decidere, possono giocare tutti e tre insieme come ne possono giocare solo due. Devo decidere e valutare, se gioca Pjanic o se non gioca Pjanic. può giocare anche Cuadrado però... (sorride, ndr)".



Il fatto di essere arrivati un giorno prima può darvi un vantaggio?

"Non abbiamo nessuno vantaggio per essere arrivati il giorno prima. Domani sera dopo la partita tanto ci saranno commenti del giorno prima e del giorno dopo. Noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare, stiamo preparando la partita bene, non è semplice perché è l'ultima partita prima delle feste natalizie. E la partita prima delle feste natalizie è molto più difficile prepararla rispetto alle altre partite, è come la prima di quando riprenderemo l'8 gennaio, è come la prima della stagione, quindi ci vorrà uno sforzo mentale rispetto a quello delle altre partite".