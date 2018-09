Serie C: la Juventus U23 parte con un ko

16/09/2018

Da calendario è la Juventus Under 23 a giocare in casa, ma in realtà si gioca al Moccagatta di Alessandria. L’avvio della Juventus è promettente: al 2’ Kastanos conclude a rete ma Tentoni devia in angolo; tre minuti più tardi lo stesso Kastanos pesca in area Bunino che devia in rete, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il gol, quello buono, lo trova invece l’Alessandria, con Maltese che al 16’ costringe Del Favero alla respinta corta; sulla palla si avventa Sartore che porta in vantaggio la squadra di D’Agostino. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 27’ con un colpo di testa di Talamo su cui è provvidenziale la risposta di Del Favero. Al 32’ Mucchietti e Giura rischiano di combinarla grossa, ma Mavididi non riesce ad approfittarne e il pareggio non arriva. Due minuti dopo si fa male Fernandes, sostituito da Tourè. In avvio di ripresa grande chance per Maltese, che arriva a tu per tu con Del Favero, bravo a salvarsi ancora. Al 59’ Kastanos atterra in area Sartore per il rigore che De Luca trasforma nel raddoppio alessandrino. Zironelli prova a cambiare qualcosa inserendo Di Pardo e Zappa al posto di Bunino e Fernandes e all’85’ la gara si riapre: un fallo di mano in area alessandrina vale il secondo rigore di giornata, stavolta in favore dei bianconeri, con Pereira che dagli undici metri trova la risposta da Cucchietti ma Zappa è bravo a segnare sulla respinta. L’Alessandria poi non trema e fa suoi i tre punti.